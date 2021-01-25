داعش تدخل إلى بغداد - فلاح أمين الرهيمي

2021/01/25 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الأمثال حينما تتخذها بينة للدلالة والاستشهاد لأنها ولدت من رحم التجارب والمعرفة للسابقين من أصحاب العقول والبرهان وأحد هذه الأمثلة نقول (نعمتان مجهولتان الصحة والأمان) بالنسبة للصحة إلينا نحن العراقيون أسبابها وعللها كثيرة ولأنها خصوصية تجثم بكابوسها على صدور العراقيين ..



أما الأمان فهو خطر يمس جميع العراقيين وشره لا يفرق بين إنسان وآخر وقد جثم على صدور العراقيين قبل سنوات حيث كنا حينما نغادر ب ......





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