بعد عشر سنين.. ماذا تغير ببلد مولدي؟؟؟... - غسان صابور

2021/01/25 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور بــعــد عــشــر ســنــيــن..



ماذا تغير ببلد مولدي؟؟؟...بعد عشر سنين...



ماذا تغير بالبلد الذي غادرته..



ببداية بدايات رجولتي منذ سبعة وخمسين سنة...



إســمــه ســـوريــا..



وماذا تغير بعد هذه السنوات العشر الرهيبة الحزينة اليائسة البائسة الأخيرة..



والتي تميزت بتغيرات سلبية..



تتطور..



وتكبر..



وتتفجر سلبياتها..



بازدياد تحجرها وجنزرتها وعتماتها..



وهجراتها..



وأمواتها..



واحتلالها من غرباء..



يصعب يوما عن ......





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