التجربة الكتابية في ندوة ثقافية

2021/01/25 | 10:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام المركز الثقافي في مكتبة مموزين في مدينة اربيل ، ندوة للكاتب والمترجم شيرزاد هيني ليتحدث عن التجربة الكتابية بمشاركة عدد من الكتاب والمثقفين والقراء ومحبي الكتابة.

وتحدث الكاتب خلال الندوة عن تجربته الكتابية وأساليب الترجمة، وقدمت العديد من المداخلات من قبل الحضور وقام المحاضر بالرد على تلك المداخلات.

PUKmedia زيد محمود/اربيل

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