وفد ارمني يضع اكليل زهور على ضريح فقيد الامة

2021/01/25 | 10:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت القنصلية الارمنية العامة، اكليلا من الزهور على ضريح فقيد الامة الرئيس مام جلال، في تلة دباشان بمدينة السليمانية.

وفد القنصلية الارمنية، رافقه القيادي سركوت غفور مسؤول بورد العلاقات الخارجية للاتحاد الوطني الكوردستاني، الى ضريح فقيد الامة الرئيس مام جلال ووضع اكليل زهور وفاء للرئيس مام جلال.

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