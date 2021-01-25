الاعرجي يؤكد حرص العراق على استمرار دعم التحالف الدولي في مجال مكافحة الارهاب

2021/01/25 | 10:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي حرص العراق على استمرار دعم التحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.جاء ذلك خلال استقباله للسفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر، لبحث التطورات الأمنية الاخيرة في البلاد، حيث أشار الاعرجي إلى أن العراق يتطلع … Readmore

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