صندوق النقد الدولي يكشف عن مساعدة طارئة طلبها العراق

2021/01/25 | 10:38 - المصدر: NRT عربية

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شعار صندوق النقد الدولي

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد صندوق النقد الدولي، أن العراق طلب مساعدة طارئة من الصندوق، فيما أشار إلى ان المحادثات مستمرة بين الطرفين.

وقال ممثل عن الصندوق، في بيان مساء أمس الأحد، 24 كانون الثاني 2021، إن "السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي باستخدام أداة التمويل السريع (Rapid Financing Instrument)".

ورجح الممثل أن "يطالب العراق أيضا باتفاق طويل الأمد مع الصندوق للحصول على دعم لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخططة"، مشيرا إلى ان "المحادثات مستمرة لبحث الطلب الطارئ".

وكان وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، أفاد في وقت سابق، بأن "العراق يجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة اقتراض بقيمة 6 مليار دولار".

وأوضح أن العراق قد يطلب 4 مليار دولار إضافي في قروض منخفضة التكاليف من خلال برنامج آخر مرتبط بإصلاحات الحكومة، مبينا أن "السلطات العراقية تخطط للعثور على أنواع أخرى من التمويل لسد الفجوة في الميزانية، وبعد الموافقة على خطة الصرف فإن الحكومة ستصدر قرارا بصرف سندات محلية بقيمة 5 مليار دولار لتوسيع رقعة النشاطات المالية".

جدير بالذكر ان العراق قد خفض من قيمة الدينار الشهر الماضي، بعد انهيار حاد في أسعار النفط، الذي يعد مصدرا أساسيا لدعم الاقتصاد في البلاد.

ر.إ

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