"لمقاضاة الجلادين وعدم نسيان الثورة".. روائية فرنسية تحاكي واقع السوريين في أوروبا

2021/01/25 | 10:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد كتاب "بعض الحماسة" لجوستين أوجييه، والذي لاقى رواجاً كبيراً بسبب تناوله قصة المحامية رزان زيتونة، أحد أشهر وجوه الثورة السورية، تحاكي الروائية الفرنسية الواقع السوري بكتاب آخر بعنوان "نوع من المعجزة"، إذ تروي فيه قصة المعارض ياسين الحاج صالح، المقيم في برلين.

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