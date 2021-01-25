2021/01/25 | 10:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين،، تلقي طلب عراقي للحصول على “مساعدة طارئة”.وقال ممثل الصندوق في بيان: إن “السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع، وأشارت إلى اعتزامها طلب ترتيب طويل الأمد مع … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد الدولي يؤكد تلقيه طلباً من الحكومة العراقية للحصول على مساعدة طارئة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق النقد الدولي يؤكد تلقيه طلباً من الحكومة العراقية للحصول على مساعدة طارئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).