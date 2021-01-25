2021/01/25 | 10:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الأجهزة الأمنية إلى بذل جهود استثنائية لكشف مرتكبي مجزرة ساحة الطيران، متعهدا خلال كلمة له اثناء احتفالية عيد القضاء العراقي الرابع بالقصاص منهم وفاءا لدماء الشهداء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء الاعلى يتعهد بالقصاص من مرتكبي مجزرة ساحة الطيران) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس القضاء الاعلى يتعهد بالقصاص من مرتكبي مجزرة ساحة الطيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).