2021/01/25 | 10:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: النزاهة:الحبس لمديـر مصـرف حكـومي سابـق لإضراره المال العام بــ40 مليون دولار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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