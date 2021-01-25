نصائح صحية بعد تناول الأطعمة عالية الكوليسترول

2021/01/25 | 10:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يضاعف تزايد الكوليسترول في الدم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى جانب أمراض أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.وللتخلص من الكوليسترول بعد تناول وجبات دسمة عالية الكربوهيدرات والكوليسترول إليك بعض النصائح..7 أطعمة مهمة لمرضى السكري اصنع مشروبا مليء بالزنجبيل والليمون والنعناع، والذي سيساعد جسمك على التخلص من السموم بطريقة ممتازة ويعزيز […]

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