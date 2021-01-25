انخفاض في أسعار النفط تزامناً مع ’الإغلاق’ في بعض الدول

2021/01/25 | 10:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، الاثنين، بعد تجدد إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد-19، ووجود مخاوف جديدة بشأن الطلب العالمي على الوقود.

وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.1 بالمئة إلى 55.38 دولار للبرميل، بينما بلغ خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي 52.26 دولار للبرميل، منخفضا بمقدار سنت.

وقال محللو بنك "ANZ" الأسترالي: "المؤشرات على طلب أضعف وتضغط على السوق"، في إشارة إلى إجراءات العزل العام في هونغ كونغ والصين، وربما فرنسا، في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، مما يقيد أنشطة الشركات واستهلاك الوقود.

ويوم الجمعة الماضي، تعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت على نحو مفاجئ بـ 4.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 15 يناير الجاري، مقابل توقعات سابقة بانخفاض 1.2 مليون برميل.

رويترز

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