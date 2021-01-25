النائب الكلابي يعتذر عن تسلم منصب نائب رئيس جهاز الامن الوطني ويعزو ذلك لثلاث أسباب

2021/01/25 | 10:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس النواب العراقي، يوسف الكلابي، أنه اعتذر عن تسلم منصب نائب رئيس جهاز الأمن الوطني خلال محادثاته مع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عازياً ذلك إلى وجود ثلاثة أسباب دفعه للبقاء في البرلمان ومنها مشروع قانون الموازنة الذي لا … Readmore

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