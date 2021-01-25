دواعش الغدر والاجندات الاجنبية

2021/01/25 | 10:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تحاول فيه عصابات "داعش" التكفيرية العودة الى الساحة مجدداً، يظهر المجاهدون العراقيون بسالة منقطعة النظير في التصدي لهؤلاء المارقين الذي...

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