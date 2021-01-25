2021/01/25 | 10:59 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قانوني يقدم مقترحا لتعديل احكام المصادقة على الاعدام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/25 | 10:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانوني يقدم مقترحا لتعديل احكام المصادقة على الاعدام) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانوني يقدم مقترحا لتعديل احكام المصادقة على الاعدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).