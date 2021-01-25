النفط تطلق البطاقة الوقودية رقم 10

2021/01/25 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة النفط عن إطلاق البطاقة الوقودية رقم (10) والخاصة بمادة النفط الأبيض، وبواقع (50 لتر) وبالسعر الرسمي المدعوم (150) دينار واعتبارًا من تاريخ 25 كانون الثاني الجاري 2021 وايقاف العمل بالبطاقة رقم (9).

ودعت شركة توزيع المنتجات النفطية المواطنين الى مراجعة المنافذ التوزيعية لاستلام حصتهم المقررة.

وكانت وزارة النفط قد بادرت الى توزيع وبيع حصة اضافية وبالسعر التجاري للمواطنين الراغبين في بغداد والمحافظات.

يتبع.



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