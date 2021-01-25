2021/01/25 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، صدور قرار رسمي بتكليف مدير بالوكالة لإدارة أكبر نواحي حوض حمرين شمال شرقي المحافظة.

وقال أحمد ثامر الزركوشي مدير ناحية السعدية (60 كم شمال شرق بعقوبة) في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "قرار اًرسمياً صدر من حكومة ديالى المحلية بتكليفه مديراً لناحية جلولاء بالوكالة".

وأشار إلى أن "القرار يعد مؤقتاً لحين حسم قضية اختيار شخصية لإدارة الناحية التي تعد من أكبر المدن في حوض حمرين".

واضاف الزركوشي، أنه "باشر مهامه في إدارة ناحية جلولاء من خلال إكمال المعاملات الإدارية للمواطنيين وفق الصلاحيات الرسمية الممنوحة له".

وتابع مدير الناحية الجديدة، أن "إدارة ناحيتين أمر فيه صعوبة لكن سيتم تجاوزهما من خلال تقسيم إطار العمل الزمني بين الناحيتين".

وتعد جلولاء أكبر نواحي حوض حمرين في ديالى ويصل عدد سكانها إلى أكثر من 70 ألف نسمة وهي 7 وحدة إدارية في المحافظة تدار بالوكالة بينها 3 أقضية وهي خانقين والمقدادية وبلدروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور قرار رسمي بتكليف مدير جديد لناحية جلولاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور قرار رسمي بتكليف مدير جديد لناحية جلولاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).