قادة من أنحاء العالم في قمة افتراضية لبحث سبل التكيف مع المناخ

2021/01/25 | 11:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاهاي-(أ ف ب) – يجتمع زعماء من كل أنحاء العالم عبر الإنترنت الاثنين في أول قمة مخصصة لجعل كوكب الأرض أكثر قدرة على مواجهة تأثيرات ظاهرة تغير المناخ.وسيشارك هؤلاء القادة ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في قمة افتراضية تستضيفها هولندا وتعقد من خلال […]

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