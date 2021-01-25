الكعبي يهدد بإقالة وزيري الكهرباء والنفط في حالة عدم معالجة الأوضاع الخاصة بالكهرباء

2021/01/25 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، بإقالة وزيري الكهرباء والنفط، في حال عدم معالجة الأوضاع الخاصة بالكهرباء خلال وقت قريب.ووجه الكعبي في بيان: لجنتي النفط والطاقة، والخدمات والإعمار النيابيتين بإستضافة وزيري الكهرباء والنفط ، “للوقوف على … Readmore

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