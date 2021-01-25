أنصار ترامب يهددون بقتل أعضاء في الكونغرس الأميركي

2021/01/25 | 11:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام أميركية، يوم

الاثنين، عن تلقي أعضاء في الكونغرس

تهديدات بالقتل مع اقتراب موعد

المساءلة الثانية للرئيس المنتهية

ولايته دونالد ترامب.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول

أميركي وقوله،

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