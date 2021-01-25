بعد الغاء تكليف جودت :العامري يباشر مهامه قائدًا للشرطة الاتحادية

2021/01/25 | 11:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين،

بمباشرة اللواء صالح العامري مهامه

قائدًا للشرطة الاتحادية .

وقال المصدر، أن اللواء صالح العامري

سيباشر مهام عمله قائدا للشرطة

الاتحادية صباح اليوم ، بعد الغاء امر

تكليف

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