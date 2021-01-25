إحصائية رسمية: 4 ملايين معاق بعموم العراق

2021/01/25 | 11:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

عــــن وجود نحو اربعــــة ملايين معاق

في عموم البلاد بحسب الاحصائية

الاخيرة، بينما اشــــارت الى انهم فئة

كبيرة وهشة تحتــــاج الى رعاية ودعم

مســــتمرين من قبل الح

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