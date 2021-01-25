الحبس لمدير مصرف حكومي سابق لإضراره المال العام ب40 مليون دولا

2021/01/25 | 11:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن صدور حكم بحق المدير العام السابق للمصرف العراقي للتجارة TBI، لإرتكابه خطأ جسيماً ترتب عليه الضرر بأموال الجهة التي كان يعمل فيها بمبلغ يصل إلى (40,000,000) مليون دولار.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، “بإقدام المدان […]

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