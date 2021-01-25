كتلة الاتحاد الوطني تستذكر مامه ريشه

2021/01/25 | 11:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، الذكرى الـ 36 لاستشهاد اسطورة الكفاح المسلح مامه ريشه.

وجاء في بيان الكتلة، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه بهذه المناسبة ننحني اجلالا واحتراما لروح مامه ريشه ورفاقه، ونجدد التأكيد على الالتزام بالحقوق الدستورية والقانونية لمواطني اقليم كوردستان في اطار الدستور.

واضافت: اننا ندعو ايضا حكومة اقليم كوردستان الى العمل الجدي لحل مشكلة رواتب الموظفي وتأمين حياة كريمة لهم، خاصة بهذا الظرف الحالي الذي يناقش فيه مجلس النواب تمرير الموازنة المالية لعام 2021.

PUKmedia ترجمة

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