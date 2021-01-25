الدفاع المدني تكشف لـ NRT حجم المخلفات الحربية التي تم رفعها من أراضي ذي قار خلال 2020

2021/01/25 | 11:09 - المصدر: NRT عربية

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إزالة مخلفات حربية

فوتو: ارشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت مديرية الدفاع المدني بذي قار، الاثنين، عن حجم المخلفات الحربية التي تم رفعها من اراضي المحافظة خلال العام الماضي 2020.

وقال مدير الدفاع المدني في ذي قار، العميد صلاح الحسناوي، في تصريح لـ NRT عربية، اليوم، 25 كانون الثاني 2021، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من رفع أكثر من 24 الف قطعة من المخلفات الحربية خلال العام الماضي 2020، حيث تم رفع 24 الف و268 الف قطعة من المقذوفات والمخلفات الحربية من مختلف مناطق المحافظة" .

واضاف ان "المساحة المنجزة بهذا العمل بلغت 509 مليون مترا مربعا في عموم مناطق محافظة ذي قار، نفذ معظمها في المناطق الصحراوية والنفطية".

واشار الحسناوي، الى ان "هذا العدد من المقذوفات كان بسبب تعرض محافظة ذي قار الى الكثير من القصف من قبل الطائرات الاميركية ابان الحروب السابقة واحراق الآليات العسكرية".

وكانت مديرية شرطة ذي قار قد أعلنت في وقت سابق، عن العثور على قذيفة مدفع عيار 120 ملم من مخلفات الجيش السابق وسط الناصرية، وذلك اثناء اعمال حفريات قامت بها الدوائر البلدية في منطقة حي "اريدو" ، حيث تم نقل القذيفة الى مكان آمن تمهيدا لإتلافها .

وبدأت قيادة شرطة ذي قار مرحلة جديدة تشمل تفتيش المناطق المجاورة للنواحي والاقضية بالمحافظة ولاسيما تلك التي تحتوي على مخلفات حربية لازالتها بالتعاون مع فرق الدفاع المدني.

ر.إ

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