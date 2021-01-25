اسرائيل تفتتح سفارتها في الامارات في خطوة تاريخية بين البلدين

2021/01/25 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إسرائيل “افتتاح” سفارة لها في الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تاريخية تأتي بعد نحو أربعة أشهر على توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الدولتين الإسرائيلية والخليجية.وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “افتُتحت رسمياً اليوم السفارة الإسرائيلية في أبوظبي مع … Readmore

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