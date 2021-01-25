موسكو تتهم واشنطن بإثارة الاوضاع والتدخل في الشؤون الداخلية في روسيا

2021/01/25 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهم الكرملين الأحد الولايات المتحدة “بالتدخل” في الشؤون الداخلية لروسيا بعدما نشرت سفارتها في موسكو تحذيرا للرعايا الأميركيين من التوجه إلى أماكن التظاهرات في البلاد.وكانت السفارة الأميركية دعت على موقعها الالكتروني الرعايا الأميركيين إلى عدم التوجه إلى هذه التجمعات … Readmore

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