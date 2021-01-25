الشرطة السعودية تصدر بيانا بشأن وفاة قمر دون الإشارة لشقيقيها: دُفنت بمنطقة صحراوية

2021/01/25 | 11:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شرطة الرياض بيانا توضيحياً في قضية الشابة قمر، التي هزّت الرأي العام السعودي، بعدما أعلنت شقيقتها عبر موقع "تويتر" اختطافها من قبل شقيقها "أحمد وناصر"، اللذين عمدا إلى قتلها خنقاً بعد خمسة أيام من اختفائها.

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