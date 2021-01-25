حزب الله العراقي يشيد بالقصف الصاروخي على الرياض

2021/01/25 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد المسؤول العسكري لكتائب حزب الله العراقي، أبو علي العسكري، بالقصف الصاروخي الذي كان موجهاً تجاه الرياض، وتبنته جماعة ألوية الوعد الحق “أبناء الجزيرة العربية”.وقال العسكري في تغريدةً على تويتر: “لمعت بالأمس كواكب الحشد الأحد عشر منبرة سماء الوطن، … Readmore

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