الجيش السوري يعلن مقتل 3 جنود وجرح عشرة اخرين في كمين على طريق دير الزور

2021/01/25 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثلاثة جنود سوريين وجرح عشرة آخرين في كمين استهدف حافة تقل جنوداً وفق ما ذكرت وسائل اعلام سورية رسمية، في أحدث اعتداء ضمن سلسلة من الهجمات السابقة المماثلة.وقالت وكالة الأنباء السورية سانا “استشهد ثلاثة عسكريين وأصيب عشرة آخرون … Readmore

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