مؤسسة الشهداء: تشكيل لجنة لإنجاز معاملات شهداء القوات الأمنية

2021/01/25 | 11:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت مؤسسة الشهداء، اليوم الاثنين، تشيكل لجنة لإنجاز معاملات شهداء القوات الأمنية.وقال رئيس المؤسسة كاظم عويد، في تصريح صحفي، إن “اللجنة ستكون برئاسة وزير التخطيط خالد بتال النجم ومن الوزارات ذات العلاقة ومؤسسة الشهداء لاتخاذ القرارات الخاصة بحقوق شهداء القوات الأمنية”.وأضاف أن “مؤسسة الشهداء تنتظر وقت الاجتماع للحظور واتخاذ القرارات”.وأشار إلى أن” شهداء وزارة الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب وباقي الأجهزة الأمنية ينجزون معاملتهم التقاعدية ويرسلون نسخة منها إلى مؤسسة الشهداء لمنحهم الاستحقاقات الواردة في القانون”.وتابع، أن” معاملات الشهداء تأتي من الوزارة ذات العلاقة وبعدها ترسل نسخة منها إلى التقاعد وللمؤسسة لإعطاء الاستحقاقات الأخرى”.وكان رئيس […]

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