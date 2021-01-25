وزارة النفط : اطلاق البطاقة الوقودية الجديدة (10)

2021/01/25 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة النفط عن اطلاق البطاقة الوقودية رقم (10)الخاصة بمادة النفط الابيض .وذكر بيان للوزارة اليوم انه:" تم اطلاق البطاقة الوقودية رقم (10) الخاصة بمادة النفط الابيض بواقع (50لترا ) بالسعر الرسمي المدعوم (150) دينارا ، اعتبارًا من تاريخ 25 كانون الثاني الجاري وايقاف العمل بالبطاقة رقم (9).ودعت ، شركة توزيع المنتجات النفطية المواطنين الى" مراجعة المنافذ التوزيعية لتسلم حصتهم المقررة ./انتهى8

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