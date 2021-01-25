درجال : الوضع جيد والبصرة مهيأة لاستضافة خليجي 25

2021/01/25 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / بعثة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية : اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال :" ان الوضع جيد بل وحتى ممتاز والبصرة مهيأة لاستضافة بطولة الخليج العربي المقبلة / خليجي 25 / ، مشيرا الى :" ان حضور اللجنة الخليجية واقامة مباراة العراق والكويت في ملعب جذع النخلة ، هي لغرض الاطلاع على المنشآت الرياضية والبنى التحتية و تبادل وجهات النظر بما يخدم تعضيد ملف البطولة " .وقال درجال :" من اجل فسح المجال امام جميع الجماهير لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الكويتي ، سوف يتم نقلها على جميع القنوات الفضائية العراقية ، رغم اننا نتمنى فتح ابواب الملعب للجمهور ،وهو ملح المباريات ، فضلا عن منحه الدافع المعنوي للاعبينا لتقديم الافضل "./ انتهى9

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