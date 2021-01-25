انتباه .. أطعمة ومشروبات تسبب التوتر

2021/01/25 | 11:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

القلق والتوتر من أبرز المشكلات النفسية التي تواجه الكثير من الأشخاص وقد تصاحب الشخص لفترة طويلة، ويبحث بشكل مستمر عن سبل التخلص منها أو حتى التخفيف من حدتها.

ويصاحب التوتر أعراض مثل: القلق، وعدم الشعور بالطمأنينة، والإرهاق الدائم، وفقدان الشهية، والاكتئاب، وترجع الإصابة بالتوتر إلى أسباب كثيرة منها تناول أطعمة قد تؤدي إلى الإصابة به أو تزيد الشعور به إن كان موجودا لسبب آخر.

وفيما يأتي مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي تسبب التوتر، ويجب التقليل من تناولها بقدر الإمكان.

السكر

السكر هو أول شيء يجب أن تمنعه من النظام الغذائي لتقليل مستويات التوتر لديك، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر إلى إفراز المزيد من الكورتيزول؛ ما يؤدي إلى مشاكل في النوم، ويضر بجهاز المناعة، والصداع، وزيادة مستويات التوتر، والرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي.

الكربوهيدرات المصنعة

قد يكون مذاق الكربوهيدرات المكررة رائعا ولكن لا تفيد جسمك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب مستويات السكر في الدم؛ ما يجعلك تشعر بالانزعاج وتقلب المزاج.

الكافيين

تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين بمعدل يومي كبير يؤثر على الحالة النفسية للإنسان؛ ما يصيبه بالتوتر والاكتئاب؛ إذ إنها تساعد على تنبيه الجهاز العصبي بشكل مستمر، ما يؤدي إلى إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يتسبب في الإصابة بالقلق والتوتر، كما أنه يؤدي إلى صعوبة في النوم بشكل كبير.

اللحوم

اللحوم الحمراء تساهم بشكل كبير في زيادة حدة العصبية والتوتر والقلق، لذلك يجب عدم الإسراف في تناولها والاكتفاء بقطعة لحم صغيرة في اليوم فقط، أو استبدالها بمنتجات البروتين النباتي.

الدقيق الأبيض

الدقيق الأبيض الذي يسمى -أيضا- الدقيق المكرر لا يحتوي على ألياف وهو كربوهيدرات نقية، يتم هضمه بسهولة؛ ما يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهذا بدوره يطلق الكورتيزول؛ ما يسبب الإجهاد والقلق والتوتر.

الملح

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح تؤثر على توازن المعادن بالجسم؛ ما يساعد على تقليل البوتاسيوم الذي يُعَد من العناصر المهمة التي تحسن الجهاز العصبي، والإكثار من تناول الأطعمة المملحة بكثافة يتسبب في التعرض إلى الإصابة بالتوتر والاكتئاب والقلق.

الدهون المتحولة

تعد الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة (المهدرجة) من الأطعمة الخطيرة على الصحة النفسية والصحة العامة أيضا، إذ إنها تساعد على الإصابة بالاكتئاب والتوتر والقلق وحدوث التقلبات المزاجية، بالإضافة إلى أنها تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل كبير، ومن أمثلة هذه الأطعمة الوجبات السريعة والأطعمة المقلية.

اللحوم المصنعة

تناول الأطعمة التي تحتوي على اللحوم المصنعة مثل: اللانشون والسلامي، وتناول أيضا الأجبان المطبوخة يؤدي إلى الإصابة بالتوتر؛ إذ إنها تحتوي على مادة الهيستامين، التي تؤثر على أجهزة الجسم المختلفة ومنها الجهاز العصبي؛ ما يعرض من يتناولها إلى القلق.

المصدر: إرم نيوز

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