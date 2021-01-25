القبض على متهمين بتسليب احد المواطنين مبلغ 60 الف دولار في بغداد

2021/01/25 | 11:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد.أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، الاثنين، عن إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بتسليب احد المواطنين مبلغ 60 الف دولار في بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مفارز مكتب مكافحة إجرام الدورة تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين لقيامهما بتسليب احد المواطنين وسرقة مبلغ مالي قدره (60 الف دولار امريكي) جنوب العاصمة بغداد”.وأضافت، ان “عملية القبض تمت بكمين محكم ووفق مذكرة قضائية”، مشيرة إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى الجهة المختصة”.



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