النقد الدولي: العراق طلب مساعدة طارئة

2021/01/25 | 11:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين، أن العراق طلب مساعدة طارئة وأن المحادثات مستمرة بين الطرفين.وكان وزير المالية ، علي علاوي، قد قال، في مقابلة مع “بلومبيرغ ” إن العراق يجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة اقتراض بقيمة 6 مليار دولار.وقال ممثل عن الصندوق، في بيان نقلته رويترز، إن “السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي باستخدام ‘أداة التمويل السريع’ (Rapid Financing Instrument)”.ورجح الممثل أن يطالب العراق أيضا “باتفاق طويل الأمد مع الصندوق للحصول على دعم لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخططة”.وأشار الممثل إلى أن “المحادثات مستمرة لبحث الطلب الطارئ”.



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