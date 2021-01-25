بعد حادثة العيث.. التجمع الوطني التركماني يطالب بالإسراع في إعدام الارهابيين

2021/01/25 | 11:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..طالب رئيس التجمع الوطني التركماني النائب مختار الموسوي، الاثنين ، بالإسراع في تنفيذ حكم الإعدام بحق الارهابيين كرد جميل لشهداء حادثة العيث بمحافظة صلاح الدين.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاف الارهابيين القابعين في السجون العراقية يتنعمون بافضل الخدمات في حين عوائل الشهداء يضورون فقرا وقهرا”.وأضاف أن “ الحشد الشعبي لا يزال يقدم المزيد الشهداء في سبيل أن ينعم العراقيون بالأمن والأمان”، مشددا على “ضرورة حسم ملف الارهابيين وتنفيذ جميع الأحكام الصادرة بحقهم”.وطالب الموسوي الجهات القضائية بـ”الاسراع في حسم قضايا الارهابيين الموجودين في السجون العراقية وتنفيذ أحكام الإعدام في وقت ينتظر فيه ضحايا العيث وساحة الطيران وجميع عوائل الشهداء القصاص ممن افقدهم ذويهم دون ذنب”.



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