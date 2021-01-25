القبض على متهمين قاما بـ ’’تسليب’’ مواطن في بغداد وسرقته 60 ألف دولار

2021/01/25 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بتسليب احد المواطنين مبلغ 60 الف دولار في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مكتب مكافحة إجرام الدورة تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين لقيامهما بتسليب احد المواطنين وسرقة مبلغ مالي قدره (60 الف دولار امريكي) جنوب العاصمة بغداد".

وأضافت، أن "عملية القبض تمت بكمين محكم ووفق مذكرة قضائية"، مشيرة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى الجهة المختصة".

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