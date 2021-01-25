2021/01/25 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد رضا آل حيدر، إن لجنته اجتمعت حول الوضع الأمني في البلاد والتفجيرات الأخيرة وأشرت معلومات خطيرة عن وجود خلايا إرهابية في مناطق حزام بغداد، مبيناً أنه اتصل بالقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بشأن هذه المعلومات.

وذكر آل حيدر في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم)، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية، اجتمعت، أمس الأحد، لقراءة الوضع الأمني الطارئ في البلد وخطورة التفجيرات الإرهابية والتعرضات على القوات الأمنية، حيث كشف بعض أعضاء اللجنة وهم من مناطق حزام بغداد، مثل الطارمية وعرب جبور والزيدان، عن وجود خلايا إرهابية يجري إعدادها في هذه المناطق، بغية القيام بهجمات إرهابية قادمة".

وأضاف، أن "معلومات أعضاء اللجنة، دقيقة للغاية، بحكم مجساتهم الأمنية العالية في هذه المناطق والمعلومات التي تصلهم"، مبينا أنه "أجرى اتصالا هاتفيا بالقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بغية اللقاء به وتقديم تقرير له يخص هذه المعلومات".

وشهد العراق، خلال الأسبوعين الأخيرين، هجمات إرهابية، مباغتة، من بينها تفجيرين مزدوجين لانتحاريين في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، أسفرا عن سقوط قتلى وجرحى، وهو الأول من نوعه بعد أن غابت هذه الهجمات عن بغداد منذ ما يقرب من سنتين، فيما تعرضت قوات الحشد الشعبي إلى هجوم إرهابي في منطقة العيث شرقي صلاح الدين وتصدت له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب ’’حزام بغداد’’ يبلغون الأمن النيابية بنشاط داعش في مناطقهم.. والأخيرة تتحرك صوب الكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب ’’حزام بغداد’’ يبلغون الأمن النيابية بنشاط داعش في مناطقهم.. والأخيرة تتحرك صوب الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).