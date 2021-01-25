وزير العمل يعلن تشكيل مديرية تتابع أوضاع الجرحى العسكريين

2021/01/25 | 11:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - نصار الحاج

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية تشكيل مديرية الجرحى العسكرية

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي لوكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الاثنين: إن "مديرية الجرحى العسكرية في الوزارة تشكّلت بأمر ديواني من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تختص بمتابعة شؤون الجرحى العسكريين".

وأشار إلى أن هناك لقاءات أخرى ستعقد على غرار ما تم انعقاده بشأن جرحى وزارة الداخلية بحضور رئيس الوزراء لمناقشة أوضاع جرحى القوات الأمنية في جميع صنوفها

وبيّن أن وزارة العمل ستخصص راتباً كمعين متفرغ لمن ليست لديها وظيفة ولديها صلة وثيقة بالجريح في وزارة الداخلية ممن تمَّت احالتهم على التقاعد".

وأكد ارتباط 11 مركزاً طبياً في وزارة العمل لتوفير الكراسي المتحركة والعكازات وغيرها من الخدمات التي تقدم للجرحى من القوات الأمنية".

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