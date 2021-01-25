كمين جديد ضد الجيش السوري في دير الزور

2021/01/25 | 11:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق,-(أ ف ب) – كمن مسلحون في شرق سوريا الأحد لحافلة تقل جنودا حكوميين وقتلوا ثلاثة منهم وجرحوا عشرة، وفق ما ذكرت وسائل اعلام سورية رسمية، في أحدث اعتداء ضمن سلسلة من الهجمات السابقة المماثلة.وقالت وكالة الانباء السورية سانا “استشهد ثلاثة عسكريين وأصيب عشرة آخرون بجروح جراء تعرض حافلة نقل على طريق دير […]

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