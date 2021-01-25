اقليم يستعد للاستقلال عن دولة عظمى وقد يصل الأمر للحـ.ـرب

2021/01/25 | 11:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة وزراء أسكتلندا، نيكولا

ستورغن، الأحد، أنها ستجري استفتاء في

الإقليم للاستقلال عن بريطانيا.

ويأتي الإعلان متحديا رفض رئيس الحكومة

بوريس جونسون، الموافقة على إجراء

تصويت على استقلال آخر عن

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