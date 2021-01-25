2021/01/25 | 11:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

من اشهر ادبيات الاسلام هو ادب المعجزة

التي لا تدخل ضمن المعاجز النبوية

المنصوص عليها قرانيا، بل حتى معاجز

المعصومين واقل منها معاجز الصحابة،

وهذا المحور الديني التفت اليه المفكر

ج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبات العقل في الاسلام بسبب المعاجز) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سبات العقل في الاسلام بسبب المعاجز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).