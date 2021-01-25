وفاة 4 لاعبين برازيليين في تحطم طائرة

2021/01/25 | 11:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي اربعة لاعبين من فريق بالماس الذي

ينافس في دوري الدرجة الرابعة

البرازيلية لكرة القدم حتفهم مع رئيس

النادي إثر تحطم طائرتهم الاحد.

كما توفي الطيار في الحادث الذي حصل بعد

دقائق من إقلاع الطائرة التي

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