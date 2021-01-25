القاء القبض على احد الارهابيين في بغداد

2021/01/25 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على احد الارهابيين في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، انه استنهاضا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ واستخبارات مقر اللواء ٤٢ والفوج الاول من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الخناسة التابعة الى قضاء المدائن جنوبي بغداد.

واضاف البيان انه "تم ضبط بحوزته بندقية رشاشة"، مبينا انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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