الرد السريع ينهي نزاعا عشائريا في البصرة

2021/01/25 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة قوات الرد السريع، اليوم الاثنين، عن تمكن قواتها في الفوج الثالث اللواء الأول من إنهاء نزاع عشائري نشب في محافظة البصرة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الفوج الثالث -اللواء الأول تمكن من إنهاء نزاع عشائري نشب في منطقة الخيسات بناحية الثغر في قضاء القرنة التابع إلى محافظة البصرة.

‏وبينت القيادة أن "قواتها تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وضبط ٥ بنادق نوع كلاشنكوف.

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