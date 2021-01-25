“تركيز على النتائج”… تغييرات كبرى في “غوغل”

2021/01/25 | 11:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…كشفت تقارير صحفية عالمية عن طرح شركة “غوغل” تحديثا جديدا لمحرك بحثها الأشهر في العالم مخصص لأصحاب الهواتف الذكية.أوضح موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن هذا التحديث سيجعل من السهل البحث عبر محرك بحث “غوغل” على الهواتف الذكية.وسيركز التحديث الجديد على نتائج البحث عبر “غوغل”، وليس أي رتوش أخرى، بنص أكبر وظلال أقل واستهداف أكبر للألوان كي تفرق لك بين الأخبار أو النتيجة المستهدفة.كما أضافت غوغل أيضا المزيد من الصور المرتبطة بنتيجة البحث، والمرفقة بتوقيع الشركة صاحبة الصورة.وأقرت غوغل في إعلانها أن عمليات البحث عبر الهواتف الذكية، تعتمد في المقام الأول على السرعة، لذلك قررت إجراء تلك التغييرات الكبرى في محرك بحثها،ومن المتوقع أن يصل هذا التحديث إلى كل مستخدمي الهواتف الذكية في وقت قريب عاجل.انتهى 25

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