2021/01/25 | 11:59 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، لم يطرأ جديد فيما يتعلق بالاتفاق النووي وأن الموقف الايراني لا يزال كما هو....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطيب زاده: على السعودية تغيير تصرفاتها وسلوكياتها) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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