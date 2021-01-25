خطيب زاده: على السعودية تغيير تصرفاتها وسلوكياتها

2021/01/25 | 11:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، لم يطرأ جديد فيما يتعلق بالاتفاق النووي وأن الموقف الايراني لا يزال كما هو....

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