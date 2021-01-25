نادي القوّة الجويّة يستقطب ثلاثة لاعبين أثناء الانتقالات المقبلة

2021/01/25 | 12:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجويّة الرياضي أنها ستستقطب عدداً من اللاعبين أثناء مدة الانتقالات الشتويّة لتدعيم صفوف الفريق الأول الذي تنتظره مشاركة مهمة في مباريات الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.

وذكر بيان للنادي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن" الإدارة ستتعاقد مع ثلاثة لاعبين على مستوى عالٍ في المراكز التي سيحتاجها الفريق بعد التشاور مع الملاك التدريبي الذي يقوده المدرب أيوب أوديشو".

مؤكداً أن" اللاعب علي حصني وبناءً على رغبته سيتم منحه كتاب الاستغناء ، كما سيتم في اليومين المقبلين إعارة المهاجم عباس جاسم إلى صفوف نادي الديوانية".

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