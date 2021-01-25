التعليم العالي: تمديد فترة القبول للكليات الاهلية للأربعاء المقبل

2021/01/25 | 12:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين تمديد فترة التقديم على الكليات الاهلية إلى يوم “الأربعاء المقبل” الموافق 2021/1/27.يأتي هذا القرار لفسح المجال وقبول الطلبة في الكليات الاهلية وضمان حقهم في الحصول على مقعد دراسي، واستيعاب كافة الطلبة ضمن خطط الوزارة للعام الحالي.

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